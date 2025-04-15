Происшествия

Мошенники путем разных уловок завладели деньгами жителей Псковской области

Более 400 тысяч рублей лишились несколько жителей области в результате обманных действий незнакомцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные, которые под разными предлогами завладели их деньгами. Они представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. В частности, аферисты предложили собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и списания денежных средств безотлагательно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, незнакомцы пообещали пользователям дополнительный заработок на интернет-платформе. В итоге доверчивые люди, поддавшись на эти ухищрения, потеряли в совокупности свыше 400 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.