Происшествия

Поджог двери мог стать причиной пожара в многоквартином доме в Пскове

Возгорание в многоквартирном жилом доме на улице Печорской в Пскове ликвидировали огнеборцы 28 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В 15:50 поступило сообщение о возгорании. Огнем повреждена входная дверь в общий тамбур. Возможной причиной мог стать поджог. Привлекались 9 специалистов МЧС России и 4 единицы техники.

Ранее в этот день, в 05:58, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание мусорного контейнера на Ольгинской набережной в Пскове. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались 3 специалиста и 1 единица техники.

Позднее, в 15:19, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом строении на улице Деповская в Великих Луках. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом. Привлекались 9 специалистов и 2 единицы техники.