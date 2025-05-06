Происшествия

Гараж и садовый дом горели в Псковской области ночью

Гараж и садовый дом горели в Псковской области в ночь с 4 на 5 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Росси по Псковской области

Огнеборцы ликвидировали возгорание гаража на улице Юбилейная в деревне Гультяи Пустошкинского района. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри надворной постройки. На месте работали 5 специалистов МЧС и 2 единицы техники.

Также ночью поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Берёзовая роща» Псковского района. Предположительной причиной стал аварийный режим работы печного оборудования. Пожарные МЧС России эвакуировали газовый баллон, на месте работали 6 специалистов и 3 единицы техники.