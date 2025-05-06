Происшествия

20 человек погибли на водных объектах Псковской области с начала года

20 случаев гибели людей на водных объектах зафиксировали в Псковской области с начала года, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году, к сожалению, отмечается кратный рост гибели людей на водных объектах. Если по состоянию на данное число прошлого года было зафиксировано всего четыре случая гибели людей, то в этом году мы зафиксировали уже 20 случаев. Из них порядка 15 - это в период с 8 по 11 марта, то есть это рыбаки-любители», - сказал Юрий Покатов.

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Начальник отдела напомнил, что в прошлом году на водных объектах погиб один ребенок, в позапрошлом году было зафиксировано четыре случая гибели детей, из которых двое детей погибли в Печорском округе. «В этом году гибели детей не зафиксировано», - подытожил Юрий Покатов.