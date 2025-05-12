Происшествия

Жилой дом горел в пушкиногорской деревне Зимари

В четверг в 04:35 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание жилого дома в деревне Зимари Пушкиногорского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Причина устанавливается специалистами Госпожнадзора. Огнеборцами спасен жилой дом. Привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники.

Вечером 15 мая в 20:57 поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек на проспекте Гагарина в Великих Луках. Сгорели сараи. В рядом стоящих жилых домах огнем повреждена отделка (сайдинг).

Видео: ГУ МЧС России по Псковской области

Причиной, предположительно, мог стать поджог. Специалистами МЧС России эвакуировано 23 человека, спасено 6 хозяйственных построек, два двухэтажных жилых дома. Привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

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Позднее, в 21:22, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание 4 гаражей на улице Зенцовская в Великих Луках. Возможной причиной стал поджог. Огнеборцами спасены 4 хозяйственные постройки. Привлекались 8 специалистов и 2 единицы техники.