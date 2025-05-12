Великолучанина будут судить за поджог двери, разбитое лобовое и ножевые ранения двух мужчин

Великолучанин предстанет перед судом за совершение четырех преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.
Мужчине предъявлено обвинение по:
В ходе следствия установлено, что ночью в декабре 2023 года мужчина, находясь на одной из улиц города Великие Луки, подошел к входной двери деревянного дома, облил ее растворителем и при помощи зажигалки беспричинно поджог, в результате чего огонь начал распространяться по всей двери. В это время мимо проезжал незнакомый мужчина, который начал тушить пожар.
Увидев, что незнакомец тушит дом, обвиняемый подошел к нему сзади, достал нож, которым трижды ударил незнакомца в руку и тело, причинив легкий вред здоровью, после чего скрылся с места преступления.
Далее обвиняемый в ноябре 2024 года, находясь во дворе одного из домов в городе Великие Луки, нашел кирпич, которым разбил лобовое стекло. В этот момент мимо проходил незнакомый для подсудимого мужчина, который задержал обвиняемого и стал удерживать его до приезда сотрудников полиции. Подсудимый достал из кармана нож и ударил незнакомца в область брюшной области, причинив тяжкий вред здоровью. В результате полученного ранения мужчина отпустил подсудимого.