Происшествия

Великолучанина будут судить за поджог двери, разбитое лобовое и ножевые ранения двух мужчин

Великолучанин предстанет перед судом за совершение четырех преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Мужчине предъявлено обвинение по:

части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, из хулиганских побуждений);

пунктам «а, в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия);

части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений);

пунктам «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе следствия установлено, что ночью в декабре 2023 года мужчина, находясь на одной из улиц города Великие Луки, подошел к входной двери деревянного дома, облил ее растворителем и при помощи зажигалки беспричинно поджог, в результате чего огонь начал распространяться по всей двери. В это время мимо проезжал незнакомый мужчина, который начал тушить пожар.

Увидев, что незнакомец тушит дом, обвиняемый подошел к нему сзади, достал нож, которым трижды ударил незнакомца в руку и тело, причинив легкий вред здоровью, после чего скрылся с места преступления.

Далее обвиняемый в ноябре 2024 года, находясь во дворе одного из домов в городе Великие Луки, нашел кирпич, которым разбил лобовое стекло. В этот момент мимо проходил незнакомый для подсудимого мужчина, который задержал обвиняемого и стал удерживать его до приезда сотрудников полиции. Подсудимый достал из кармана нож и ударил незнакомца в область брюшной области, причинив тяжкий вред здоровью. В результате полученного ранения мужчина отпустил подсудимого.