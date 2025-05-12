Происшествия

Укравшего средства гигиены псковича задержали росгвардейцы

Псковича, похитившего продукты питания и средства личной гигиены, задержали сотрудники Росгвардии 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о краже из гипермаркета на Рижском проспекте поступило в дежурный отдел около 15:00.

На место происшествия направили экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 1985 года рождения, который пронес через кассовый узел продукты питания, средства личной гигиены, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.