Укравшего средства гигиены псковича задержали росгвардейцы

Псковича, похитившего продукты питания и средства личной гигиены, задержали сотрудники Росгвардии 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сообщение о краже из гипермаркета на Рижском проспекте поступило в дежурный отдел около 15:00.
На место происшествия направили экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 1985 года рождения, который пронес через кассовый узел продукты питания, средства личной гигиены, при этом не заплатив за них.
По данному факту проводится проверка.