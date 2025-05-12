Происшествия

Двухэтажное бесхозное строение горело в Гдове

Два бесхозных строения горели в Псковской области 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Противопожарной службой области ликвидировано возгорание в бесхозном двухэтажном строении в Гдове. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Строение удалось спасти. Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.

В тот же день пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в бесхозном строении в деревне Авдоши Пушкиногорского района. Причиной также могло стать стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники.