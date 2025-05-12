Происшествия

Псковичка фиктивно вписала отцовство иностранца в свидетельство о рождении ребёнка

Прокуратура города Пскова вскрыла факт установления отцовства в целях легализации своего пребывания как иностранного гражданина на территории страны в упрощенном порядке, за что мать ребенка – гражданка России – получила вознаграждение, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что иностранный гражданин не преследовал цель исполнения обязанностей родителя в отношении несовершеннолетнего ребенка, создания семейных отношений. «Подобное поведение лиц является противоправным, не отвечает интересам ребенка», - отметили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений закона прокурор города в суд направил исковое заявление в интересах несовершеннолетнего ребенка о признании недействительной записи акта о рождении в части сведения об отце (иностранном гражданине), а также об исключении из соответствующей записи сведений об отце.

Требования прокурора удовлетворены решением Псковского городского суда в полном объеме.