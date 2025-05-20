Происшествия

Росгвардия задержала псковича за похищение упаковки кофе

В Пскове наряд Росгвардии задержал подозреваемого в краже упаковки кофе из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

26 мая около 13.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому магазину на улице Яна Фабрициуса в городе Пскове, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 52-летнего псковича, который похитил из торгового зала упаковку кофе.

По факту хищения проводится проверка.