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Одним из осужденных вымогателей 10 млн рублей в Пскове оказался Женя «Комсомолец» Иванов

Двоих жителей Псковского района осудили за вымогательство 10 млн рублей. Как известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, один из осужденных - 67-летний Женя Иванов по прозвищу «Комсомолец», известная в Пскове личность в «лихие девяностые». Он получил 7,5 лет заключения.

Второй осужденный - 42-летний охранник Жени Иванова. Он получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Мужчин судили по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Одного из них также обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что в период времени с 11 августа 2020 года до 6 июля 2021 года мужчины вымогали 10 млн рублей у знакомого, назначили ему встречи, угрожали насилием, а в одну из встреч избили, причинив многочисленные телесные повреждения.