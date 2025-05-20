Происшествия

Герой-дружинник спас пожилую женщину из пожара в Плюссе

Добровольцу пожарной дружины Стругокрасненского филиала Александру Кононову удалось спасти жизнь пенсионерки, оказавшейся заблокированной в горящем доме поселка Плюсса 27 мая, сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Как рассказал губернатор, получив срочный звонок о начавшемся пожаре в одном из соседних домов, Александр Кононов незамедлительно отправился туда. Подъехав к месту происшествия, он услышал отчаянные попытки кого-то выбить закрытую дверь изнутри. Доброволец сломал замковый механизм двери и успел вывести женщину из здания практически перед моментом полного распространения огня.

«Александр настоящий герой! Грамотно действовать в чрезвычайной ситуации ему помогли знания и навыки, приобретённые в "Дружине". Будем ходатайствовать о представлении Александра Кононова к награждению ведомственной наградой МЧС России», - заключил Михаил Ведерников.