Происшествия

Спасенная при пожаре в Плюссе женщина была доставлена в больницу

Пострадавшая при пожаре на улице Горная в Плюссе женщина была доставлена в Псковскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Скриншот из видео в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Сообщение о возгорании жилого дома на улице Горная в Плюссе поступило в 18:11. Дом выгорел изнутри, сгорела кровля.

Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Напомним, добровольцу пожарной дружины Стругокрасненского филиала Александру Кононову удалось спасти жизнь пенсионерки, оказавшейся заблокированной в горящем доме поселка Плюсса.