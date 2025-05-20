Происшествия

Житель Великих Лук осужден за нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Приговором Великолукского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что в октябре 2022 года местный житель, управляя технически исправным автомобилем, находясь на проспекте Гагарина в городе Великие Луки, при выполнении маневра поворота налево на улице Зенцовской не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу под управлением пострадавшего, совершив с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшему причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, обусловившие смерть последнего.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое в соответствии со статьёй 53.1 УК РФ заменено на принудительные работы на срок 2 года с удержанием 10% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Гражданский иск потерпевшей стороны к подсудимому удовлетворен частично.