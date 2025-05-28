Происшествия

Вандалы разгромили зону отдыха у Фотьевского озера в Великолукском районе

С 24 на 25 мая неизвестные разгромили зону отдыха у Фотьевского озера в Великолукском районе, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

Глава напомнил, что с 2020 года общественная территория благоустраивается силами Молодежного ТОС «Фотьевский край».

«Что-то ребятам удается создать своими силами, а крупные проекты реализуются благодаря участию в региональных грантовых конкурсах», - отметил Алексей Кузьмин.

На прошедгих выходных, с 24 на 25 мая, неизвестные разгромили зону отдыха. Заявление в полицию написано. В настоящий момент личности вандалов устанавливаются.

«Больно и обидно видеть, как результаты кропотливой работы, в которую вложено столько сил и души, уничтожаются в одночасье. Уверен, что нарушители будут найдены и понесут заслуженное наказание», - заклюсил глава.