Рыбак утонул в озере Смолинское в Палкино

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории озера Смолинское в Палкино тела 49-летнего мужчины с признаками утопления. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который накануне отправился на рыбалку на надувной лодке, после чего на связь не выходил.
В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.