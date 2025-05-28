Происшествия

Жилой дом горел в псковской деревне Верхолино

Возгорание жилого дома на улице Аллейная в деревне Верхолино Псковского района произошло 29 мая. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание площадью 80 квадратных метров ликвидировано общими силами областных пожарных и специалистами МЧС России в составе семи человек и двух единиц техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Утром того же дня в деревне Родина Псковского района пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бесхозного строения площадью 24 квадратных метра. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов и две единицы техники, спасен жилой дом.

В 14:34 поступило сообщение о возгорании кровли в нежилом доме на улице Сосновая в Печорах. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электропроводки. Возгорание площадью 128 квадратных метров ликвидировали семь областных пожарных и три единицы техники.