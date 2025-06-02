Происшествия

Около 8 миллионов рублей похитили мошенники у псковичей под видом перевода средств на «безопасные счета»

Ряд жителей Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Псковского района после общения с неизвестными аферистами не досчитались в общей сложности около восьми миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, пока неустановленные злоумышленники под видом сотрудников банковской сферы и правоохранителей звонили жителям области и под предлогами якобы необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также возможности предоставления дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников. Кроме того, некоторых доверчивых пользователей незнакомцы ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе лодки.

Таким образом, потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в общей сложности около восьми миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. В этой связи полиция настоятельно рекомендует проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения разного рода махинаторов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.