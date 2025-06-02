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Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из псковского гипермаркета

04.06.2025 15:25|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из псковского гипермаркета 3 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 20.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гипермаркете на Рижском проспекте. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия,  где задержали 42-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.

По факту кражи проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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