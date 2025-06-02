Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из псковского гипермаркета

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из псковского гипермаркета 3 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 20.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гипермаркете на Рижском проспекте. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия, где задержали 42-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.

По факту кражи проводится проверка.