Происшествия

В России обнаружили более 50 поддельных сайтов с билетами на концерты

Эксперты обнаружили более 50 поддельных сайтов с билетами на концерты и в театр в России в 2025-м, рассказали в компании Bi.Zone.

Стоимость билетов на таких ресурсах варьировалась от 2500 до 5500 рублей, один сайт может приносить аферистам десятки и даже сотни тысяч рублей каждую неделю, добавили там.

Сайты, которые создают жулики, визуально практически не отличаются от официальных — мошенники используют логотипы, фирменный стиль и вёрстку страниц, копирующие официальные ресурсы, пишет РИА Новости.

«В тёплый сезон россияне, как правило, чаще проводят время вне дома и активнее ходят на мероприятия. Для злоумышленников это ещё одна возможность. Обычно для привлечения внимания они предлагают скидки на билеты и проводят акции», — отметил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

Специалисты компании напоминают, что всегда необходимо проверять URL на наличие лишних символов, ошибок в написании и подозрительных доменов, а также убеждаться в безопасности соединения, обращать внимание на предупреждения браузера и систем безопасности.