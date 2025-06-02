Происшествия

15-летний подросток пропал в Великих Луках

15-летний Дмитрий Иванов пропал в Великих Луках. 8 июня в 16:20 ушёл из дома по улице Энгельса, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След» / «ВКонтакте»

Предположительно, одет в черную толстовку, черные штаны и красные кроссовки. С собой чёрный рюкзак с надписью Game Start, мог переодеться в шорты и футболку.

«Если вы обладаете какой-либо полезной информацией, сообщите об этом поисковому отряду "След" +79113767676, либо по телефонам полиции», - призвали поисковики.