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Меру пресечения Льву Шлосбергу* избирают в Псковском городском суде

Заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* стартовало в Псковском городском суде 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поддержать политика приехал председатель партии Николай Рыбаков, а также соратники из регионального отделения «Яблока».

Напомним, Лев Шлосберг* был арестован и помещен в изолятор временного содержания вчера после обысков и допроса.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации армии». Поводом стало видео дебатов Шлосберга* с историком Юрием Пивоваровым*. Во время дебатов Шлосберг* отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня.

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Ранее суд дважды штрафовал политика по административной статье о «дискредитации армии». Также заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

* Минюстом РФ признаны иностранными агентами