Происшествия

Росгвардейцы предотвратили хищение спиртного из магазина в Пскове

Росгвардейцы предотвратили хищение из магазина в Пскове 11 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 4:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали гражданина 1988 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По факту хищения проводится проверка.