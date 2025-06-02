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Уголовное дело завели на жителя Пыталовского района за удар знакомой костылем по голове

17.06.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Прокурор Пыталовского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя ГД ОМВД России «Пыталовское» о возбуждении уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, имеющего судимость за насильственное преступление. Мужчина подозревается в причинении телесных повреждений женщине, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

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По данным органа дознания, 10 февраля 2025 года около 13 часов на улице Красноармейская в Пыталово подозреваемый нанес своей знакомой один удар костылем в теменную область волосистой части головы, чем причинил ей телесные повреждения.

Несмотря на то, что женщина не получила вреда здоровью, действия мужчины квалифицируются как преступление, предусмотренное частью 2 статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок до одного года, ограничение свободы на тот же срок или арест на срок до шести месяцев.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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