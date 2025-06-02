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Пскович осудил неподобающее отношение сына к матери и избил обидчика

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 112 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в ноябре 2024 года между мужчиной и его матерью произошел семейный конфликт, в который вмешался находящийся вместе с ними обвиняемый, указав мужчине на его неподобающее поведение по отношению к своей матери. Данное замечание не понравилось мужчине и он стал выражаться нецензурной бранью. Не выдержав оскорбления, обвиняемый избил обидчика руками и ногам по голове и телу, вследствие чего сломал ему два ребра и выбил два зуба.

Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 112 УК РФ, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.