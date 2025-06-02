Происшествия

Вандалы сломали лавки на берегу озера Песчаное в Стругокрасненском округе

Лавки на берегу озера Песчаное в Стругокрасненском округе сломали неизвестные, сообщил глава округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

«И вновь мы наблюдаем очередной акт вандализма. На днях неизвестные сломали лавочки на берегу озера Песчаное. Подобные происшествия, как правило, вызывают не только негативные эмоции, но и поднимают важные вопросы о культуре поведения и ответственности каждого из нас», - отметил глава округа.

Александр Волков надеется, что виновные будут найдены и понесут ответственность за свои поступки.