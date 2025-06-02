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Происшествия

Порхович оказался на исправительных работах за серию краж

24.06.2025 10:46|ПсковКомментариев: 0

26-летнего жителя Порхова наказали за совершение пяти краж (статья 158.1 УК РФ, мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

В ходе расследования установлено, что мужчина в течение сентября 2024 года, находясь в магазине самообслуживания Порхова, пять раз совершил хищение товаров.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд, присоединив предыдущие наказания, назначил виновному наказание в виде 2 лет исправительных работ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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