Происшествия

Порхович оказался на исправительных работах за серию краж

26-летнего жителя Порхова наказали за совершение пяти краж (статья 158.1 УК РФ, мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

В ходе расследования установлено, что мужчина в течение сентября 2024 года, находясь в магазине самообслуживания Порхова, пять раз совершил хищение товаров.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд, присоединив предыдущие наказания, назначил виновному наказание в виде 2 лет исправительных работ.