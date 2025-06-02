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Бывшего руководителя псковской строительной компании привлекли к ответственности за нарушения в процедуре банкротства

26.06.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении.

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Прокуратурой города проведена проверка об исполнении требований законодательства при осуществлении процедуры банкротства, по результатам которой в действиях бывшего руководителя ООО «РСУ «Благо» выявлены нарушения норм Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и иных норм, регламентирующих вопросы банкротства.

В отношении бывшего генерального директора прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ, материалы направлены Арбитражный суд для дальнейшего рассмотрения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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