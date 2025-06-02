Происшествия

Бывшего руководителя псковской строительной компании привлекли к ответственности за нарушения в процедуре банкротства

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратурой города проведена проверка об исполнении требований законодательства при осуществлении процедуры банкротства, по результатам которой в действиях бывшего руководителя ООО «РСУ «Благо» выявлены нарушения норм Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и иных норм, регламентирующих вопросы банкротства.

В отношении бывшего генерального директора прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ, материалы направлены Арбитражный суд для дальнейшего рассмотрения.