Происшествия

Жители Псковской области снова перевели мошенникам более миллиона рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района поддались на ухищрения мошенников и лишились более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона из областного центра, города на Ловати и Великолукского района звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками разных организаций. Они сообщили, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты и осуществить несанкционированное снятие денег с их банковских счетов. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали своим собеседникам срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и отдельных доверчивых людей при осуществлении ими на сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе одежды. Другим они пообещали дополнительный заработок в Сети. В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.