Происшествия

Бесхозное строение горело в пыталовской деревне Боруссы

Возгорание в двухэтажном бесхозном строении произошло в деревне Боруссы Пыталовского муниципального округа 29 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Огонь повредил пол на

площади пять квадратных метров. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Областные пожарные спасли здание. К тушению привлекались пять специалистов и две единицы техники.

А в 4:36 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани в деревне Раздолье Псковского района. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.