Происшествия

Мошенники обманули жителей Псковской области под видом друзей

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Порхова, Локни и ряда районов области звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также других организаций. И под разными предлогами завладели их денежными средствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Некоторым доверчивым людям незнакомцы предложили дополнительный заработок в Сети. Другим они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов или списания денежных средств с банковских счетов, в связи с чем якобы следует срочно перевести сбережения на «безопасные счета». А другие аферисты, взломав аккаунты пользователей, под видом их друзей и знакомых просили одолжить денег.

В итоге потерпевшие поддались на эти уловки и потеряли в совокупности около семи миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.