Четырех человек спасли при пожаре в Пскове

Возгорание вещевой обстановки произошло в многоквартирном жилом доме на улице Инженерной в Пскове 1 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 00:17. Пожарным удалось ликвидировать возгорание площадью 8 квадратных метров. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электроприбора.
Огнеборцы спасли четырех человек и квартиру. Двоих людей эвакуировали.
К тушению привлекали 15 специалистов и пять единиц техники.