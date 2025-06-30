Происшествия

Четырех человек спасли при пожаре в Пскове

Возгорание вещевой обстановки произошло в многоквартирном жилом доме на улице Инженерной в Пскове 1 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 00:17. Пожарным удалось ликвидировать возгорание площадью 8 квадратных метров. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электроприбора.

Огнеборцы спасли четырех человек и квартиру. Двоих людей эвакуировали.

К тушению привлекали 15 специалистов и пять единиц техники.