Происшествия

Мошенник из Донецкой области получил более 300 тысяч от великолучан якобы на помощь их родственникам

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Донецкой области. Он обвиняется в мошенничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что в марте 2024 года подсудимый, действуя в составе организованной группы, под предлогом передачи денежных средств потерпевшего на помощь его родственнику, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие, похитил у жителя Тверской области 150 тысяч рублей.

Жертвой преступников стали также двое жителей города Великие Луки, которые под влиянием мошенников по аналогичной схеме передали злоумышленникам через курьера денежные средства в размере 200 тысяч рублей и 132 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, жертвой подсудимого стал житель Смоленской области, который, пытаясь спасти свою дочь от уголовного преследования за совершенное ДТП, не имевшего место в действительности, передал неустановленным лицам через курьера 151 тысячу рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных, характеризующих личность подсудимого, частичного возмещения ущерба и других обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 2 месяца с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

В пользу потерпевших с осужденного судом взыскан ущерб, причиненный преступлением, на общую сумму 653 000 рублей.