Происшествия

Росгвардейцы задержали 25-летнего жителя Пскова по подозрению в краже

Псковские росгвардейцы оперативно задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина 8 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 12:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине на Рижском проспекте.

Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия, где задержали 25-летнего жителя Пскова, похитившего из торгового зала продукты.

По факту кражи проводится проверка.