Происшествия

Около 60 тысяч рублей выманил мошенник у несовершеннолетнего псковича под предлогом покупки игровой валюты

Прокуратурой города признано законным решение следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере ИТТ СУ УМВД России по г. Пскову о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, а именно хищения чужого имущества путем обмана, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что в июле 2025 года, в ходе переписки в мессенджере Telegram, неустановленное лицо предложило 10-летнему ребенку приобрести игровую валюту в популярной интернет-игре. Выполняя инструкции злоумышленника, ребенок перевел около 60 000 рублей со счета матери на счет неустановленного лица, однако обещанные игровые деньги не получил, после чего под угрозами мошенника о применении к родителям штрафных санкций удалил переписку.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.