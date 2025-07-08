Происшествия

Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку в Дедовичском районе

Администрация сельского поселения должна ликвидировать несанкционированную свалку вблизи деревни Городок в Дедовичском районе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Прокурорская проверка установила, что на территории сельского поселения, вблизи деревни Городок, расположенной между деревнями Дубровочки и Красные Горки Дедовичского района, вдоль автомобильной дороги расположена несанкционированная свалка и меры к ее ликвидации не принимаются.

Дедовичский районный суд Псковской области обязал администрацию сельского поселения «Вязьевская волость» Дедовичского района ликвидировать несанкционированную свалку в течение 8 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.