Происшествия

Два подростка пострадали при пожаре в псковской деревне Неелово

Возгорание жилого дома произошло на улице Юности в деревне Неёлово Псковского района 26 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 14:56. При пожаре пострадали двое несовершеннолетних 2010 и 2008 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем подростка. Возгорание ликвидировали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.