Происшествия

Жителей Тверской и Псковской областей задержали за незаконный перевоз граждан Украины

Жителей Тверской и Псковской областей задержали за незаконный перевоз граждан Украины в обход официальных пунктов пропуска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Сотрудники УФСБ России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Тверской области пресекли противоправную деятельность четырёх граждан Российской Федерации, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что фигуранты в 2024 году за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию шести граждан Украины в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по Псковской области, по месту жительства и регистрации фигурантов в Псковской и Тверской областях проведены следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.