Происшествия

Пропавшего год назад псковича со шрамом над глазом продолжает искать полиция

Продолжает разыскиваться пскович Вадим Коноба 1986 года рождения. Мужчина пропал без вести 5 июня прошлого года, до настоящего времени его местоположение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, коротко стрижен, носит бороду. Над левым глазом шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии,

Был одет в черную футболку и шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.