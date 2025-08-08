Псковcкая обл.
Происшествия

Более 800 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей

11.08.2025 13:32|ПсковКомментариев: 0

Более восьмисот тысяч рублей лишились несколько жителей Псковской области после телефонного общения с мошенниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону. 

На 7 млн рублей обманули псковичей мошенники : Псковская Лента Новостей / ПЛН

По версии следствия, ряду жителей Пскова и Великих Лук звонили неизвестные лица. Они представлялись правоохранителями, а также сотрудниками банков и других организаций. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогом якобы необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» завладели сбережениями доверчивых людей на общую сумму более восьмисот тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения аферистов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях. Помните, что реальный сотрудник банка или правоохранитель никогда не будут запрашивать по телефону ваши персональные данные или иную информацию конфиденциального характера! И поэтому не вступайте в долгий диалог с подозрительным абонентом, а срочно сообщите о подобном звонке в соответствующее банковское учреждение и органы внутренних дел», - отметили в УМВД.

