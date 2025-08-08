Происшествия

Медведя заметили при поиске пропавшей в лесу великолучанки

Во время поисков пропавшей великолучанки Людмилы Клементьевой поисковики заметили медведя, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След» / «ВКонтакте»

«Вчера коптером "ЛизаАлерт" наснимали огромное количество снимков. Выявили две подозрительные точки, и их нужно было проверить. Но там миша. Он на фото. Хороший такой, большой Потапыч. Сегодня с егерями и охотниками через дебри туда лезли на болотоходе. Одной точкой оказалась коряга, похожая сверху на человека. Вторая точка, скорее всего, было ведро с ягодами. Несмотря на наши предупреждения в те места продолжают ехать и ехать люди за ягодами. Брусники там много, конечно, но надо оно, если мишенька за спиной стоит? Спасибо егерям и охотникам за сегодняшнюю вылазку. Без них я бы туда не пустила бы волонтеров. Это другой край болота», - сообщили поисковики.

Ранее поисковики рассказали, что поиски осложняются отсутствием волонтеров.

Также сообщалось, что по определенному квадрату леса носит ветром характерный запах, источник которого не удается найти.

65-летняя Людмила Клементьева пропала в деревне Гороховый Бор Великолукского района 9 июля. Она ушла в лес и не вернулась.