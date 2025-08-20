Происшествия

Экс-заместителя начальника псковской Госавтоинспекции осудили за превышение должностных полномочий

В Псковской области бывший заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области осужден за превышение должностных полномочий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что 30 ноября 2024 года заместитель начальника ГАИ Псковской области отдал подчиненным инспекторам отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» заведомо незаконное поручение прекратить проверку ранее остановленного ими автомобиля, перевозившего негабаритный груз, превышающий допустимые размеры, без соответствующего разрешения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.