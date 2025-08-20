Происшествия

Жители Псковской области организовали незаконный въезд украинцев в Россию

Жители Псковской области организовали незаконный въезд украинцев в Россию, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Группа граждан, состоящая из трех жителей Себежа и жителя Тверской области, вступили в преступный сговор, направленный на совместную организацию въезда в РФ за денежное вознаграждение шести граждан Украины, находившихся на территории Республики Беларусь и намеревавшихся въехать в РФ в обход установленных пунктов пропуска.

Они договорились заранее, встретили украинцев, разместили их в машинах и обеспечили их беспрепятственный въезд. Но их задержали правоохранительные органы.

Суд признал троих мужчин и одну женщину виновными в организации незаконного въезда. Им назначили наказание — от 9 месяцев до 1 года и 5 месяцев тюрьмы. Женщине наказание отсрочили, потому что у нее есть ребенок до 14 лет.