Происшествия

Три человека пострадали при пожаре в псковском СНТ «Торошинка»

При пожаре в СНТ «Торошинка» пострадали 51-летняя женщина, а также мужчина и женщина 1944 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ночь с 24 на 25 августа в 4.01 поступило сообщение о возгорании жилого дома площадью 56 квадратных метров в СНТ «Торошинка» Псковского района. При пожаре пострадали 51-летняя женщина, мужчина и женщина 1944 года рождения, все доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. На пожар реагировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.