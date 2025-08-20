Происшествия

Великолучанка похитила ювелирные украшения бывшей жены знакомого

По версии следствия, обвиняемая расписала спиртное в компании знакомого в его квартире и похитила ювелирные украшения его бывшей супруги на общую сумму 211 000 рублей.

По версии следствия, обвиняемая расписала спиртное в компании знакомого в его квартире и похитила ювелирные украшения его бывшей супруги на общую сумму 211 000 рублей.

В тот же день женщина воспользовалась найденной в квартире банковской картой, оформленной на имя потерпевшего, и в течение дня оплатила ею в торговых точках города товары на сумму свыше 13 000 рублей.

Суд решил заключить обвиняемую под стражу в пределах срока предварительного следствия.