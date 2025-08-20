Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл 25 августа около 17:00. На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного на улице Вокзальной.

На место незамедлительно выехал экипаж группы задержания. Прибывшие росгвардейцы задержали 34-летнего жителя Великих Лук, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемый был передан в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. По факту кражи проводится проверка.