Происшествия

Формовщик цеха псковского завода ЖБИ-1 осужден за смертельный инцидент

Псковский городской суд постановил приговор в отношении сотрудника ООО ПК ЖБИ-1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, что повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в августе 2022 года при выполнении производственных работ на территории завода ЖБИ-1 формовщик цеха совершил наезд вагонеткой на находившегося в распиловочной машине работника предприятия. В результате зажатия механизмами мужчина погиб на месте.

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с применением статьи 73 УК РФ. С работодателя, ответственного за действия своего работника, в пользу супруги и ребенка погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 400 000 рублей.