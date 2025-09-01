Происшествия

Двоих мужчин осудили в Порхове за сдачу имущества «РЖД» в металлолом

Двое местных жителей, один из которых совершил растрату, другой - пособничество в растрате, осуждены в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Порховский районный суд установил, что в апреле гражданин, являясь работником ОАО «РЖД» и материально ответственным лицом за складское помещение, при содействии подчиненного бригадира перевез на автомобиле из указанного склада и продал материальные ценности ОАО «РЖД» в пункт приема металлолома. За проданные изделия подсудимые получили около 7 000 рублей, которые потратили на собственные нужды.

По решению суда мужчины признаны виновными и получили штрафы в размере 120 000 рублей и 100 000 рублей.

Автомобиль, используемый для хищения имущества, конфискован в доход государства.