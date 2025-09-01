Происшествия

Более 600 случаев незаконной обработки личных данных выявило МВД в 2025 году

За первые шесть месяцев 2025 года МВД выявило 601 преступление, связанное с незаконной обработкой персональных данных, возбуждено 313 уголовных дел. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин. Информация содержится в ответе МВД РФ на запрос сенатора. Новая статья УК РФ о незаконной обработке персональных данных начала действовать в декабре 2024 года.

«Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб и результативность работы правоохранительных органов в этой сфере. Цель этих мероприятий —защитить права и законные интересы граждан в цифровой среде и предотвратить случаи незаконного оборота информации», — рассказал Артем Шейкин.

При этом 290 уголовных дел было заведено только в апреле 2025 года. Полицейские раскрыли 87 ранее совершенных преступлений, а также нашли и задержали 18 разыскиваемых лиц, пишут «Известия».

«Комплекс мероприятий включает в себя как блокировку доступа к незаконным ресурсам, так и работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к их созданию и функционированию. Такая системная деятельность позволяет не только пресекать факты нарушения закона, но и создавать условия для формирования безопасного цифрового пространства. Эта работа подтверждает, что защита персональных данных граждан остается приоритетом», — добавил сенатор.

Кроме того, по информации Роскомнадзора, с начала 2025 года ограничили доступ 1766 интернет-ресурсам, с использованием которых осуществлялись неправомерные сбор, хранение распространение персональных данных.