Жилой дом сгорел на улице Подгорной в Новоржеве

Возгорание жилого дома произошло на улице Подгорной в Новоржеве 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 14:44. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля. Причина, предположительно, – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
На месте работали девять специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.