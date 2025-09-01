Происшествия

Жилой дом сгорел на улице Подгорной в Новоржеве

Возгорание жилого дома произошло на улице Подгорной в Новоржеве 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 14:44. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля. Причина, предположительно, – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

На месте работали девять специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.